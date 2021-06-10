Повышение ЦБ РФ ключевой ставки не окажет заметной поддержки рублю - "Велес Капитал"

Повышение ЦБ РФ ключевой ставки не окажет заметной поддержки рублю, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

Эксперт в качестве основных причин для укрепления рубля за последнее время видит сочетание сразу нескольких факторов. В их числе: дальнейшее ослабление санкционных угроз и снижение геополитической премии за риск в ожидании встречи лидеров США и РФ; новые максимумы по нефти (накануне стоимость марки Brent поднималась до $72,87/барр., что стало новым пиком с мая 2019г, а в целом за последний месяц котировки прибавили около 5,5%); ожидания рынком более агрессивных действия ЦБ в части процентной политики после превышения инфляцией отметки в 6% за май; конвертация валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к дивидендным выплатам.

"Укрепление рубля уже не выделяется на общем фоне валют EM, - подчеркивает Кравченко. - В то же время в целом динамика рубля не особо выделяется на общем фоне валют EM за последнее время. Например, схожее с укреплением рубля за последний месяц (около 2,5%) продемонстрировал южноафриканский рэнд. Более чем на 3%, опередив рубль, вырос бразильский реал. Рост мексиканского песо составил чуть более 1%, однако за последнюю неделю валюта выросла более чем на 2%, опередив российскую. Отрицательную динамику за последний месяц среди основных коллег рубля по EM продемонстрировала турецкая лира, потеряв к USD более 3%, однако за последнюю неделю лира уже отросла на 1,8%, опередив рубль".

По мнению эксперта инвесткомпании, главным событием для локального рынка остается заседание ЦБ РФ в пятницу. Если до майских цифр по инфляции регулятор вероятно выбирал бы между повышением ставки на 25 и 50 б.п., то после превышения темпов роста цен отметки в 6% заметно повысились шансы на более агрессивный подъем ставки (например, сразу на 75 б.п.), полагает Кравченко.

"Тем не менее, мы полагаем, что ЦБ все же выберет повышение на 50 б.п., но при этом сохранит ястребиный сигнал к дальнейшему подъему ставки. В результате не исключено, что уже по итогам июльского заседания ключевая ставка будет повышена до верхней границы нейтрального диапазона ЦБ - в 6% годовых. Как уже было отмечено выше, рубль, по всей видимости, успел отыграть за последние дни ожидаемое ужесточение процентной политики ЦБ, поэтому фактическое решение регулятора вероятно уже не окажет заметной поддержки российской валюте. Если риторика ЦБ и вовсе не оправдает агрессивных ожиданий участников рынка, то нельзя исключать локальной коррекции российской валюты", - прогнозирует аналитик "Велес Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.