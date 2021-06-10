Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4190-4240 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4190-4240 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Консолидация вблизи исторического максимума накануне продолжилась, что свидетельствует о недостаточной активности покупателей. Тем не менее индикатор RSI указывает на относительную силу "быков", а MACD остается на положительной территории. Сопротивление на уровне 4240 пунктов является ключевым, его прорыв может привести к ралли индекса широкого рынка", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

Эксперт подчеркивает, что на мировых фондовых площадках в четверг наблюдается смешанная динамика. Рынки находятся в ожидании данных по американской инфляции в мае. Прогноз предполагает взлет показателя до 4,6% г/г после впечатляющего роста на 4,2% в апреле. Усиление инфляции может привести к тому, что Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC), заседание которого состоится на следующей неделе, начнет обсуждать сокращение программы QE.

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