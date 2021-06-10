"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Alteryx с прогнозной ценой $152,2

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Alteryx с прогнозной ценой на уровне $152,2 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

9 июня компания Alteryx объявила о расширении партнерства с компанией Snowflake. Партнерство позволит пользователям платформы Snowflake получить прямой доступ к аналитической платформе Alteryx через использование Snowpark Accelerated Program и Snowflake Partner Connect, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян.

"На текущий момент Alteryx и Snowflake уже имеют 500 общих клиентов по всему миру. Факт расширения партнерства может оказать поддержку спросу на решения Alteryx и расширить клиентскую аудиторию Alteryx. Сильной стороной формата реализации интеграции является простота - после настройки клиенты Snowflake смогут использовать аналитический ресурс Alteryx в один клик. На текущий момент с учетом сопоставимых масштабов бизнеса обеих компаний сложно сделать вывод относительно того, кто будет ключевым выгодоприобретателем сделки", - пишет Степанян.

Эксперт в целом ожидает, что расширение партнерства с компанией Snowflake будет иметь ограниченный эффект для Alteryx в перспективе 1-1,5 лет с учетом того, что доля рынка Snowflake в сегменте СУБД составляет менее 1,5%. При этом, по его мнению, нужно отметить, что Alteryx стремится к активному расширению партнерской сети (в октябре 2020 года компания заключила соглашение о партнерстве с Adobe), что отражает усиление фокуса менеджмента на увеличении темпов роста бизнеса.

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