"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Auto1 Group с целью 49 евро

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Auto1 Group с целью 49 евро за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Только 1% подержанных авто в Европе продаётся онлайн - огромный потенциал дальнейшей цифровизации авторынка. Auto1, будучи лидером на европейском рынке, станет одним из ключевых бенефициаров этого тренда.

- Активное развитие B2C направления бизнеса. По итогам 1К21. интернет-портал Autohero принес лишь 11% выручки Auto1. Менеджмент рассчитывает на рост доли этого бизнеса до 50% в долгосрочной перспективе. Это также должно привести к росту рентабельности бизнеса.

- Включение акций в MDAX. Акции Auto1 будут включены в немецкий индекс компаний средней и малой капитализации MDAX 21 июня 2021г. Это приведет к дополнительному притоку новых инвесторов.

Auto1 Group - германский онлайн сервис покупки-продажи автомобилей, поддерживаемый японской SoftBank Group Corp.

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