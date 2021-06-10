Цены ОФЗ, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней в четверг - ПСБ

Цены ОФЗ, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней в четверг, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Прошедшие в среду аукционы Минфина РФ продемонстрировали усиление интереса инвесторов к ОФЗ на текущих уровнях доходности. Минфин продал ОФЗ 52003 на 20,9 млрд руб. при спросе 38,9 млрд руб. Объем размещения 10-летних ОФЗ 26235 составил 61 млрд руб. при спросе 148 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 7,39%, что предполагает скромную премию 3 б.п. к закрытию вторника. На вторичном рынке во второй половине дня 10-летний бенчмарк дорожал, отыгрывая укрепление рубля и снижение доходности облигаций на глобальном рынке. Закрытие торгов прошло на отметке 7,31%, что на 4 б.п. ниже уровня вторника. В четверг ожидаем сохранения цен ОФЗ около текущих уровней", - пишут эксперты банка.

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