Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,5 руб./$1 в четверг - "Локо-Инвест"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,5 руб./$1 в четверг, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

Доллар глобально продолжает консолидироваться, ожидая статистику из США. В таких условиях рубль также вряд ли покажет существенные изменения в четверг: вероятный диапазон - 72-72,5 руб./$1, отмечает эксперт.

Данные ЦБ по платежному балансу за май указали на снижение профицита текущего счета с $11,2 млрд до $7,7 млрд при снижении оттока частного капитала с $6,8 млрд до $5,9 млрд. Рост резервов во многом связан с операциями по покупке валюты Минфином, но положительную добавку по финансовому счету должны были добавить средства от размещение суверенных евробондов Минфина на 1,5 млрд евро.

"Все это подтверждает отсутствие каких-то серьезных дисбалансов, но и избыточного профицита по всему платежному балансу не видно, что будет ограничивать рост рубля, особенно в свете предстоящих дивидендных потоков и ожидаемого открытия ряда туристических настроений в ближайшие месяцы", - пишет Полевой в своем комментарии.

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