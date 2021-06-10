ПСБ рекомендует покупать акции Татнефти

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Татнефти", говорится в комментарии банка.

"Улучшение экономической конъюнктуры и рост цен на энергоносители обеспечат рост финпоказателей "Татнефти" в 2021г, что позволит ей нарастить прибыль и сохранить дивидендную политику - не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В этом случае акционеры могут рассчитывать на 40,8 руб./акцию. Мы рекомендуем "покупать" акции "Татнефти", - отмечают эксперты банка.

"Татнефть" рассмотрит возможность выплаты дивидендов собственными акциями (механизм Dividend Reinvestment Plan - DRIP), если в России появится соответствующее законодательство и налоговые льготы, сообщили Интерфаксу в пресс-службе компании. "С одной стороны, такой вариант может быть интересным для некоторых инвесторов, с другой - в отсутствие законодательных основ говорить о его перспективах преждевременно. Что касается традиционных выплат, то мы полагаем, что низкие дивиденды за 2020г носят временный характер и связаны как с тяжелой экономической ситуацией в мире, так и из-за необходимости подстроиться под налоговые изменения (отмена льгот при добыче высоковязкий нефти)", - указывают аналитики ПСБ.

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