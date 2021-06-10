Идея дня: внимание на бумаги Русала и En+ - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги "Русала" и En+, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторам стоит внимательно следить за бумагами "Русала" и его материнской компании En+. Рынок "зелёного" алюминия получит собственное ценообразование - он должен стоить дороже алюминия с высоким углеродным следом. Это, наряду с усилиями компаний по повышению ESG-характеристик, может привести к долгосрочному росту акций", - отмечает эксперты.

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