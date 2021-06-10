Возможно краткосрочное ослабление рубля до 72,5-73 руб./$1 - BCS Express

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровней 72,5-73 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"В паре USD/RUB в среду произошло касание отметки 72 руб./$1, после чего курс развернулся наверх. Речь пока не идет об устойчивом ослаблении рубля, но краткосрочный отскок к 72,5-73 руб./$1 вполне допустим. В целом же для рубля пока складывается благоприятная ситуация: геополитическая премия снижается, цены на нефть все еще остаются высокими. Плюс к этому участники рынка закладывают в цену дальнейшее повышение ключевой ставки Банком России, что традиционно позитивно для национальной валюты", - указывает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.