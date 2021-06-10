Старт торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3820-3835п - "Алго Капитал"

Старт торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3820-3835 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,6%, в районе 3820-3835 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций способны, по его мнению, оказать решение по процентной ставке ЕЦБ (14:45 МСК) и последующие комментарии на эту тему (15:30 МСК).

Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций, на взгляд эксперта "Алго Капитала", будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.