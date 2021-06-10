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10 июня 2021 года 09:01
Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, в минусе - BCS Express
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в небольшом минусе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "После непродолжительного перерыва индекс Мосбиржи вновь переписал исторические максимумы, подтвердив актуальность восходящего тренда, но структура текущего тренда такова, что после обновления максимальных значений не происходит резких ускорений - возможны периоды боковой консолидации или формирование незначительных технических откатов. В четверг фон как раз располагает к некоторому торможению. Коррекция нефтяных фьючерсов, а также ряда металлов способна помешать индексу Мосбиржи импульсным движением дойти до следующих ориентиров в области 3875-3895 пунктов. Эти цели остаются актуальными, но могут быть достигнуты чуть позже", - пишет аналитик инвесткомпании. Карпунин также обращает внимание, что российский рынок акций в последние дни выглядит заметно лучше, чем другие развивающиеся площадки. Соотношение индексов РТС и MSCI EM поднялось до максимального уровня с июня прошлого года. Причина, по мнению эксперта BCS Express, кроется в снижении геополитических рисков и большей ориентированности отечественных тяжеловесных бумаг на растущие сырьевые товары. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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