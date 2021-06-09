Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 10 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- ежемесячный отчет ОПЕК;

- заседание ЕЦБ (14:45 МСК) и пресс-конференция регулятора (15:30 МСК);

- индекс потребительских цен США в мае (15:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- возобновление ядерных переговоров Ирана с западными странами;

- операционные результаты "АЛРОСА" и "Черкизово" за май 2021г.

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