Акции Sony привлекательны для средне- и долгосрочных покупок - BCS Express

Акции Sony находятся на уровнях, комфортных для средне- и долгосрочных покупок, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

"Sony завершает переход на постиндустриальную модель, сокращая зависимость от старых промышленных мощностей и расширяя более прибыльные цифровые услуги. Уже сейчас компания представляет собой фабрику контента в большей мере, чем американская Apple или IBM, которые исторически развиваются тем же путем. Сильные стороны Sony: узнаваемый бренд, богатый портфель студий, лейблов и звезд, патенты на уникальные технологии видео- и фотозаписи. Слабые стороны: морально устаревшая корпоративная культура, громоздкая структура холдинга. В нынешнем виде Sony представляет собой денежный мешок, готовый к распределению накопленной прибыли. Рост дивидендов или внезапные байбэки могут быстро вывести бумагу на целевые $150 за штуку", - пишет Емельянов.

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