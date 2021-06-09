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09 июня 2021 года 17:39
"Финам" рекомендует покупать акции Regeneron с прогнозной ценой $614,32
"Финам" рекомендует покупать акции Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной ценой $614,32 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 19,3% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт Александр Ковалев отмечает следующие факторы в пользу покупки бумаги: - Антиковидный "коктейль" REGEN-COV в 2021 и последующих годах принесет компании значительную выручку: только от контракта с правительством США в 2021 году Regeneron получит около $ 2,6 млрд; - Целый ряд препаратов компании клинической стадии обладает внушительным коммерческим потенциалом, а некоторые из них могут поменять расклад сил в отдельных отраслях медицины; - Компания направляет значительную часть средств на R&D: в последние три года затраты на НИОКР составили в среднем 35% от выручки; - Regeneron успешно использует коллаборации с ведущими зарубежными фармацевтическими компаниями, что позволяет продвигать продукты по всему миру. Regeneron Pharmaceuticals - биотехнологическая компания, расквартированная в штате Нью-Йорк, США. Компания занимается разработкой препаратов для лечения рака, аллергических, сердечно-сосудистых, метаболических, инфекционных, воспалительных и отдельных редких заболеваний. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-REGENERON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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