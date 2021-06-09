Возможно повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в пятницу - "Атон"

Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. по итогам заседания в ближайшую пятницу, говорится в комментарии главного стратега "Атона" Александра Кудрина.

"Скорее всего, 11 июня Центробанк повысит ключевую ставку. В пользу этого говорят и данные по инфляции за май, которые в годовом выражении превысили отметку 6%. Вероятнее всего, регулятор будет выбирать между вариантом повышения на 25 или 50 б.п. В свете опубликованных данных по инфляции стало больше шансов на второй вариант. При этом до конца года ставка может быть повышена до 5,75%", - отмечает Кудрин.

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