"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mail.ru с целью 2050 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mail.ru с целью 2050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-10недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,5%, стоп-приказ: 1480 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что ВТБ и Mail.ru Group объявляют о партнерстве. Банк будет предоставлять услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay, входящего в экосистему VK, которую развивает Mail.ru Group. К 2025 году среднемесячный оборот покупок клиентов VK Pay в рассрочку ВТБ может достигать 19 млрд рублей, полагают в банке.

"С технической точки зрения, бумага отскакивает от поддержки, целью движения выступает уровень горизонтального сопротивления на 2050 руб. Мы рекомендуем покупать по текущей цене. При объеме позиции 9,2% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 1480 руб. риск на портфель составит 1%", - указывают аналитики "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.