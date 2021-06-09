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09 июня 2021 года 15:32
Рубль обладает среднесрочным потенциалом укрепления - "Велес Капитал"
Рубль обладает среднесрочным потенциалом укрепления по отношению к доллару и евро, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "С технической точки зрения, рубль расположен у важных технических значений как против доллара, так и евро, но при этом по-прежнему обладает потенциалом среднесрочного укрепления. Так, против доллара при закреплении ниже поддержки 71,90 руб. можно ожидать движения к уровню 70,20 руб., а при его пробое - вплоть до 68-68,50 руб. Краткосрочная перепроданность доллара в то же время может спровоцировать отскок от 72 руб., но при положении пары ниже 74,50 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) среднесрочный баланс сил находится на стороне рублевых "быков". Для евро ближайшие важные поддержки расположены у 87,65 руб. и 86,52 руб. (минимум марта) - при закреплении ниже стоит ждать движения к 85,65 руб. (минимум с августа прошлого года)", - указывает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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