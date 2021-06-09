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09 июня 2021 года 14:27
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4200-4250п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Торговая сессия накануне завершилась без значительных изменений. Индикатор RSI продолжает указывать на относительную силу "быков", а MACD остается на положительной территории. В краткосрочной перспективе можно ожидать обновление исторического максимума и восходящее движение к уровню 4250 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков. На взгляд эксперта, мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику. Переговоры по инфраструктурному пакету зашли в тупик после того, как сенатор Капито не предоставила контрпредложения от республиканской партии на переговорах с Джо Байденом во вторник. Лидер сенатского большинства Шумер заявил, что демократы по-прежнему рассматривают вариант бюджетного примирения наряду с двухпартийными переговорами. При этом отмечается, что демократы не намерены жертвовать размером и элементами законопроекта. Однако путь бюджетного примирения может встретить сопротивление сенатора Манчина, который, являясь представителем демократов, выступает при этом за двухпартийное решение, подчеркивает аналитик "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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