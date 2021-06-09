Рубль в среду может повторно протестировать уровень 72 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в среду может повторно протестировать уровень 72 руб./$1, но вряд ли сумеет закрепиться существенно ниже этой отметки, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллар/рубль во вторник снижался и в результате достигал отметки в 72 руб./$1 - минимума с июля 2020 года. Сейчас курс находится около 72,1 руб./$1, другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. Рубль поддерживает усилившийся спрос на риск и продолжающееся ралли на нефтяном рынке. При этом дополнительная поддержка могла быть связана с продажей валюты фирмами-экспортерами для дальнейшей выплаты дивидендов в рублях, а также с тем, что некоторые участники рынка отыгрывали увеличение вероятности повышения ключевой ставки сразу на 50 б.п. после публикации ценовой статистики за май. На этом фоне можно утверждать, что итоги пятничного заседания ЦБ РФ не должны значительно повлиять на курс рубля - более сильное повышение ставки уже во многом учтено в курсе. Таким образом, ключевым событием для рубля на этой неделе станет публикация майского ИПЦ в США (четверг 15:30 мск), которая повлияет на спрос на риск и, соответственно, на российские активы", - отмечают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.