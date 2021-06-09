Вероятно укрепление рубля к уровню 72 руб./$1 в среду - ПСБ

Вероятно укрепление курса рубля к уровню 72 руб./$1 в среду на фоне роста цен на нефть и ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Среди драйверов повышения спроса на рубль мы отмечаем рост цен на нефть и пересмотр ожиданий по ключевой ставке ЦБР. Рост доходности рублевых активов на фоне сохранения мягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ также выступает позитивным фактором для национальной валюты. В среду утром баррель нефти марки Brent продолжает расти в цене, ожидания повышения ставки ФРС слабеют, UST-10 торгуются около 1,53%. На этом фоне ждем укрепления рубля к уровню 72 руб./$1", - отмечает эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.