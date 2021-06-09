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09 июня 2021 года 10:18
Идея дня: пора сокращать позиции в потребительском секторе США - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам пора сокращать позиции в потребительском секторе США, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Инвесторы понимают, что приближающееся окончание пандемийных выплат в США может привести к снижению потребительских расходов и экономической активности уже осенью. Расширенные пособия по безработице в размере до $300 в неделю истекают 6 сентября. По нашим оценкам, это сократит в бюджетные выплаты домохозяйствам на $150-200 млрд в год. Мораторий на выплаты по студенческим кредитам истекает 1 октября. В конце сентября истекает мораторий на выселение. Это означает, что арендаторам придется возобновить платежи. В совокупности эти меры могут представлять собой в годовом исчислении изъятие у домохозяйств около 1,5% ВВП. С 3К21 акции компаний потребительского сектора были в числе наших фаворитов, но теперь мы проявляем большую осторожность и начинаем сокращать позиции в них", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ПОТРЕБСЕКТОР-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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