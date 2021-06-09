Котировки нефти могут подняться к $73,3/барр. в ближайшее время - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $73,3 за баррель в ближайшее время, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Также эксперты инвестбанка полагают, что в среду возможен рост курса рубля к 72 руб./$1 на фоне ожиданий решительных мер от ЦБ по ключевой ставке в пятницу.

Рублёвый долг дешевеет из-за плохой статистики по инфляции - в мае ее годовые темпы превысили 6%. В среду рынок ждёт данных по недельной инфляции, которые могут оказать давление на госбумаги, отмечают в Sber CIB.

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