Длительное укрепление курса рубля маловероятно - "Алор Брокер"

Длительное и сильное укрепление курса рубля по отношению к доллару США маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Сейчас в курс рубля закладывается повышение ключевой ставки Банка России (базовым вариантом является ее повышение сразу на 0,5 п.п., но не исключен и вариант повышения на 0,75 п.п.), при этом, скорее всего, регулятор повысит ставку и в июле. Причиной ужесточения денежно-кредитной политики является рост инфляции выше 6%. Но повышением ставки рост цен удастся только лишь сдержать на какое-то время. В целом инфляция носит глобальный характер, и одной лишь ставкой этот процесс не удержать. Не исключаю, что в этом году мы можем увидеть двузначный показатель официальной инфляции, - пишет эксперт инвесткомпании. - Нет надежды на то, что с увеличением ставки нерезиденты массово возобновят операции carry trade. Риски инфляции и девальвации рубля велики, приближаются думские выборы, отношение к России в целом остается на низком уровне. В таких условиях мало кто захочет рисковать, поэтому в длительный и сильный рост рубля мы не верим".

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