Возможно укрепление рубля до 72 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Ожидания роста ключевой ставки ЦБ вкупе со стабильно высокими ценами на нефть располагают к укреплению национальной валюты. Курс USD/RUB во вторник опустился к 72,3 руб./$1, не заметив никаких технических поддержек. В рамках этой волны снижение может продолжиться в сторону 72 руб./$1 уже в ближайшей перспективе. Возможно ли еще более сильное падение доллара? При сохранении текущего тренда на рост нефти марки Brent такой сценарий вполне допустим", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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