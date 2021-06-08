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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку на 50 б.п. на заседании 11 июня - "Локо-Инвест"
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08 июня 2021 года 18:14

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку на 50 б.п. на заседании 11 июня - "Локо-Инвест"

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. по итогам заседания в ближайшую пятницу, 11 июня, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Майские данные по инфляции оказались заметно выше наших и рыночных ожиданий, но еще более неприятным сюрпризом стали цифры по базовой инфляции. Рост цен за месяц ускорился по всем основным компонентам. Вкупе с довольно сильными данными по экономике за апрель и стабильно высокими индикаторами деловых настроений в мае (PMI и Росстат) это, с нашей точки зрения, подтверждает тезис об усилении инфляционных рисков. Сохранение высокой инфляции поддержит высокими и инфляционные ожидания, которые довольно адаптивны. В таких условиях у ЦБ не остается иного выбора как вновь повысить ставку в пятницу, 11 июня, на 50 б.п. - мы повышаем наш прогноз по сравнению с исходными ожиданиями ее изменения на 25 б.п." - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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