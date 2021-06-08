"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Cisco с прогнозной ценой $55,2

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Cisco Systems Inc. с прогнозной ценой на уровне $55,2 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем финансовые квартальные результаты Cisco Systems. Компания смогла восстановить положительную динамику после пяти кварталов снижения. Кроме того, эмитент зафиксировал рекордный прирост заказов с 2012 года, а все ключевые сегменты бизнеса демонстрируют увеличение продаж. Снижение операционной маржи мы рассматриваем как временное явление. Повышаем прогнозную цену по бумагам Cisco до $55,2 за акцию. Рекомендация - "покупать", - указывает старший аналитик Михаил Степанян.

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