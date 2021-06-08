Возможно укрепление рубля до уровня 72 руб./$1 - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 и даже ниже, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Рубль нашел в себе силы развить восходящее движение несмотря на слабость нефти и развивающихся валют. Пробивается ключевой уровень 72,5 руб./$1, что увеличивает вероятность продолжения активного снижения с промежуточной целью в районе 72 руб./$1. Отменой этого сценария будет подъем котировок выше промежуточного сопротивления 73,06 руб./$1", - отмечает аналитик в комментарии инвесткомпании.

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