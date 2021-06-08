Данные по инфляции в США могут стать причиной снижения котировок золота - Sber CIB

Данные по инфляции в США за май могут стать причиной снижения котировок золота в конце текущей недели, говорится в комментарии Sber CIB.

Всплеск годовой инфляции в США в апреле удивил не только рынки, но и самих представителей ФРС, отмечают эксперты инвестбанка - еe темпы достигли 4,2%. Главная интрига последнего месяца заключается в том, долгосрочным ли будет это явление и насколько или оно носит временный характер, указывают в Sber CIB. Новые данные по инфляции за май выйдут в четверг на текущей неделе.

"Рынок ждёт ускорения годовой инфляции до 4,7% - в этом случае еe темпы будут на 0,5 процентных пункта выше, чем в апреле. Если фактическая инфляция будет соответствовать этим ожиданиям или даже превзойдeт их, рынок будет ждать более быстрого повышения ставок ФРС. Это плохо скажется на защитных активах, таких как золото, которое может подешеветь до $1870 за тройскую унцию", - указывают аналитики Sber CIB.

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