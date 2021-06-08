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08 июня 2021 года 15:24
Данные по инфляции в США могут стать причиной снижения котировок золота - Sber CIB
Данные по инфляции в США за май могут стать причиной снижения котировок золота в конце текущей недели, говорится в комментарии Sber CIB. Всплеск годовой инфляции в США в апреле удивил не только рынки, но и самих представителей ФРС, отмечают эксперты инвестбанка - еe темпы достигли 4,2%. Главная интрига последнего месяца заключается в том, долгосрочным ли будет это явление и насколько или оно носит временный характер, указывают в Sber CIB. Новые данные по инфляции за май выйдут в четверг на текущей неделе. "Рынок ждёт ускорения годовой инфляции до 4,7% - в этом случае еe темпы будут на 0,5 процентных пункта выше, чем в апреле. Если фактическая инфляция будет соответствовать этим ожиданиям или даже превзойдeт их, рынок будет ждать более быстрого повышения ставок ФРС. Это плохо скажется на защитных активах, таких как золото, которое может подешеветь до $1870 за тройскую унцию", - указывают аналитики Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ДРАГМЕТАЛЛЫ-АНАЛИТИКА
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