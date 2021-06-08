"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DuPont с целью $100

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DuPont de Nemours Inc. с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,5%, стоп-приказ: $81, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Отчетность DuPont за первый квартал превзошла прогнозы аналитиков, при этом менеджмент повысил прогноз на весь 2021г. В марте компания объявила о новом выкупе акций на сумму $1,5 млрд. Стоит обратить внимание на то, что акции химического сектора в последнее время демонстрируют активный рост, но динамика DuPont пока заметно отстает. Вместе с тем, акции компании выглядят привлекательно и начинают сокращать отставание по мере восстановления экономики", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, актив торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При открытии позиции на 15% от объема портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $81, риск на портфель составит 0,7%. Коэффициент прибыль/риск составит 3,75", - указывают аналитики инвесткомпании.

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