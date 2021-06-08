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08 июня 2021 года 13:59
Инвесторам выгоднее сделать ставку на газ, чем на нефть - "ВТБ Капитал"
Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Инвесторам выгоднее сделать ставку на газ, чем на нефть, считают аналитики "ВТБ Капитала". При этом ведущие мировые нефтяные корпорации, благодаря диверсификации в сегменте газа, на данном этапе представляются более перспективными, чем российские исключительно нефтяные компании, пишут эксперты. Однако последние находятся в более благоприятном положении, чем международные компании, фокусирующиеся исключительно на производстве нефти, и к тому же могут развивать новые направления бизнеса, такие как улавливание углерода и производство чистых энергоносителей (аммиака, водорода), говорится в обзоре инвестбанка. "Вместе с тем российским компаниям, по-видимому, необходимо громче заявлять о своих намерениях, устанавливать более смелые цели по сокращению выбросов и активнее рассказывать о своих достижениях в этой области", - отмечают аналитики. "Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году отличался большим вниманием к вопросам ESG-повестки. Мы впервые видим такое внимание к вопросам изменения климата, выбросов CO2 и реализации зеленых проектов со стороны российских компаний и политиков. Это подтверждает наше мнение о том, что ESG-повестка (прежде всего, ее климатическая часть) станет главной темой для нефтегазового сектора на ближайшие месяцы или даже годы. Как мы полагаем, инвесторы на рынках акций будут придавать особое значение этим факторам, которые в итоге могут изменить ситуацию по всей отрасли, учитывая твердую позицию мировых политических лидеров и готовность крупнейших нефтяных компаний вкладывать миллиарды долларов в зеленые энергетические проекты", - говорится в отчете. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АНАЛИТИКА
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