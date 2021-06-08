Цена акций РусАла может вырасти в среднесрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Цена акций "РусАла" может вырасти в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Руководство "РусАла" заявило о том, что рассматривает возможность выделения активов с более высоким углеродным следом в отдельную структуру и проведения их IPO уже в 2022г, что было позитивно воспринято инвесторами. Кроме того, компания планирует запустить в эксплуатацию Тайшетский алюминиевый завод уже в текущем году, а в следующем намерена вывести на полную мощность цеха его первой очереди. Проектная мощность первого пускового комплекса составит 428,5 тыс. тонн первичного алюминия в год, что обеспечит рост выручки и чистой прибыли на 11%. Кроме того, это косвенно может повлиять на повышение оценок справедливой стоимости компании в среднесрочной перспективе", - отмечает эксперт инвесткомпании Александр Осин.

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