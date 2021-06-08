ITI Capital позитивно оценивает перспективы цены акций АЛРОСА

Аналитики ITI Capital позитивно оценивают перспективы цены акций "АЛРОСА", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Сложившаяся ситуация на алмазном рынке является благоприятной для алмазодобытчиков, и мы с оптимизмом смотрим на акции "АЛРОСА". На фоне дефицита предложения мы ожидаем, что цены на алмазы продолжат рост, оказывая поддержку бумагам компании. В кратко срочной перспективе драйвером для "АЛРОСА" может стать публикация результатов продаж за май, который ожидается на этой неделе", - пишут эксперты ITI Capital.

Они напоминают, что на прошлой неделе в ходе ПМЭФ президент "АЛРОСА" Сергей Иванов рассказал о планах продолжить повышение цен на алмазы компании ввиду сильного спроса со стороны конечных потребителей при образовавшимся на рынке структурном дефиците. Главной причиной дефицита стало значительного сокращения производства алмазов из-за ограничений связанных с COVID-19.

По оценке главы "АЛРОСА", запасы добывающих компаний к концу 1К21 упали до минимума за всю историю при том, что в среднем с начала года в США, ключевым потребителем конечной продукции алмазной отрасли, спрос на ювелирную продукцию превышает уровни успешного 2018 года. В Китае с начала года продано примерно на 10% больше ювелирных изделий, чем в относительно успешных 2018 и 2019 годах.

"Цены на алмазы после ряда поступательных повышений со стороны доминирующих алмазодобытчиков "АЛРОСА" и De Beers превысили доковидные уровни начала 2020г, при этом сейчас цены все еще на 17% ниже средних уровней начала 2010-х годов", - констатируют эксперты инвесткомпании.

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