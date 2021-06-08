Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4200-4250п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Торговая сессия накануне завершилась без значительных изменений. Индикатор RSI продолжает указывать на относительную силу "быков", а MACD остается на положительной территории. В краткосрочной перспективе можно ожидать обновление исторического максимума и восходящее движение к уровню 4250 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

По мнению экспертов, в фокусе внимания инвесторов по-прежнему потенциальное повышение налоговой ставки на доходы корпораций. Кроме того, обеспокоенность участников рынка вызывает возможность ужесточения монетарной политики ФРС. По заявлению Джаннет Йеллен, такое решение позитивно отразится на экономике США. Министр финансов также отметила, что в текущем году темпы роста цен могут составить 3%, но регулятор по-прежнему считает, что всплеск инфляции носит временный характер.

Пильгунова напоминает, что на этой неделе должны возобновиться переговоры Джо Байдена с сенатором от республиканцев Шелли Мур Капито по поводу инфраструктурного пакета. Президент, скорее всего, будет настаивать на более обширной программе, включающей инвестиции не только в физическую инфраструктуру, но и в сектор возобновляемой энергетики, а также в другие проекты. Республиканцы, в свою очередь, подготовили новое предложение, которое будет анонсировано во вторник.

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