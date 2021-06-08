Курс рубля к концу года может составить около 72,0-73,0 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Курс рубля к концу года может составить около 72,0-73,0 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в понедельник торговался довольно нейтрально, чуть отставая от ЕМ валют. Потоки остаются умеренно-позитивными, в том числе благодаря позиционированию нерезидентов относительно ЕМ валют, включая рубль. Часть инвесторов также ждет прорывов от встречи лидеров РФ и США 16 июня, но, с нашей точки зрения, здесь пространство для существенных позитивных сюрпризов ограничено, учитывая концептуальные различия во взглядах на многие проблемы, включая кризис на Украине", - отмечает Полевой.

По мнению эксперта, в остальном рубль пока выглядит неплохо, и с технической точки зрения прохождение уровней 73,65-73,70 руб./$1 может открыть дорогу к его дальнейшему краткосрочному росту. Более значительное повышение ставок в РФ - еще один фактор поддержки для рубля через керри-эффекты. "В целом же свой взгляд на рубль пока не меняем - летом возможно небольшое повышение волатильности на фоне дивидендных потоков, но к концу года курс российской валюты может составить около 72,0-73,0 руб./$1", - указывает эксперт инвесткомпании.

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