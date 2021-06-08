"Финам" рекомендует покупать акции British American Tobacco PLC с прогнозной ценой 3395 фунтов стерлингов за штуку, что предполагает потенциал роста 25,28% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале.

Эксперт Артемий Шамшуков отмечает следующие факторы в пользу покупки бумаги:

- Компания намерена повышать и без того высокие дивидендные выплаты на 7% в год в течение следующих 10 лет.

- Нецикличный характер бизнеса вкупе с инвестициями в альтернативные быстрорастущие области индустрии (например, каннабис) подчеркивают стабильность спроса на продукцию компании.

- British American Tobacco - один из лидеров рейтинга ESG. Это обеспечивает дополнительную популярность среди инвесторов нового поколения.

Среди основных рисков Шамшуков обращает внимание на низкие темпы роста компании, относительно высокую закредитованность, а также регуляторное давление.

British American Tobacco - одна из ведущий мировых компаний по производству табачных изделий.

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