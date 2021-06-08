Высока вероятность повышения ставки ЦБ РФ до 5,5% на заседании 11 июня - BCS Express

Высока вероятность повышения ключевой ставки Банка России до 5,5% по итогам предстоящего заседания 11 июня текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По данным Росстата, инфляция в России впервые за 4,5 года превысила 6% в годовом выражении. Рост цен традиционно является негативным фактором для рынка акций и облигаций. На запланированном в пятницу заседании Банка России видим высокую вероятность повышения ключевой ставки не на стандартные 0,25 п.п., а двойным шагом - сразу до 5,5% с текущих 5,0%. Регулятор может принять такое решение как раз на основе высоких темпов инфляции, а также с учетом устойчивого восстановления экономики. На заседании 23 июля ставка может быть вновь повышена, если не появится четких признаков замедления инфляции", - пишет аналитик инвесткомпании в своем комментарии.

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