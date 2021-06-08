Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут торговый баланс и товарные запасы нефти в США, промышленная статистика из Германии:

- В Соединенных Штатах будет опубликована статистика по торговому балансу;

- Американский институт нефти представит еженедельную сводку по товарным запасам углеводородов;

- В Германии выходят данные по промышленному производству и индексы ZEW по настроениям в деловой среде.

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