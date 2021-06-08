Рубль останется, вероятно, в диапазоне 72-73 руб./$1 во вторник - ПСБ

Курс рубля останется, вероятно, в диапазоне 72-73 руб./$1 во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала в интервью в воскресенье, что принятие программ поддержки экономики, предложенных Джо Байденом на $4 трлн будет позитивно для экономики, даже если это приведет к усилению инфляции и росту процентных ставок в США, отмечает эксперт ПСБ. Данные по инфляции в США за май выйдут в четверг. Большинство аналитиков, опрошенных Trading Economics, ожидает ускорение инфляции в США в мае до 4,7% по сравнению с 4,2% в апреле.

Если прогноз оправдается и комментарии ФРС останутся лояльными к инфляции, то умеренное ослабление доллара к мировым валютам может продолжиться, указывает Монастыршин.

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