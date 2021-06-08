Драйверов укрепления рубля в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Драйверов укрепления российской валюты по отношению к доллару в настоящее время нет, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль в паре с долларом продолжает оставаться под отметкой 73 руб./$1. В понедельник утром непродолжительное время наблюдался повышенный спрос на валюту, но он быстро сошел на нет. Считаем, что решение ЦБ о повышении ставки на 0,5 п.п. уже заложено в цены рубля и ОФЗ. Других же драйверов роста российской валюты пока нет", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.