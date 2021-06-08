Старт торгов индекса Мосбиржи во вторник может пройти в минусе - BCS Express

Старт торгов по индексу Мосбиржи может пройти в небольшом минусе во вторник утром на сложившемся смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В индексе Мосбиржи в качестве следующего ориентира и уровня сопротивления выделяется район 3875-3895 пунктов. Достигнуть его рынок может в ближайшее время при условии сохранения стабильного фона. Что касается ключевых поддержек, то они расположены на 3720 пунктах и в районе 3600 пунктов. Конкретно во вторник утренний фон пока не располагает к активным покупкам, так как наблюдается снижение цен на нефть. Пока это лишь локальный откат по Brent, так что и активную волну распродаж вряд ли увидим", - пишет аналитик инвесткомпании в своем комментарии.

Карпунин также обращает внимание на падение торговой активности. Обороты по акциям индекса Мосбиржи в понедельник составили всего 70 млрд руб. "Вероятно, пониженные объемы торгов сохранятся до конца недели. Многие участники уже сформировали позиции и находятся в ожидании ключевых событий: пятничного заседания Банка России, а также заседания ФРС и встречи глав РФ и США в середине следующей недели", - отмечает эксперт.

Лучшую динамику среди отдельных секторов начал показывать сектор строительных компаний на фоне продления программы льготной ипотеки, указывает Карпунин. Нефтегазовый индекс, являющийся лидером последних дней, в понедельник вырос на уровне с рынком.

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