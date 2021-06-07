Краткосрочные перспективы цен на нефть позитивны - BCS GM

Краткосрочные перспективы цен на нефть позитивны, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM).

"Самой большой новостью прошлой недели стало решение ОПЕК+ не увеличивать объемы добычи сверх уже согласованных, что позволяет ожидать сохранения дефицита предложения на рынке нефти. Если добавить к этому рост опасений по поводу инфляции в США и поступление на рынок иранской нефти только через несколько месяцев после возможного заключения какой-либо сделки, краткосрочные перспективы цен на нефть теперь выглядят явно позитивно", - отмечают эксперты в обзоре BCS GM.

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