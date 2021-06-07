.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, будет повышена на 50 б.п. на заседании 11 июня - Sber CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 июня 2021 года 17:10
Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, будет повышена на 50 б.п. на заседании 11 июня - Sber CIB
Ключевая ставка Банка России, вероятно, будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня 2021 года, считают аналитики Sber CIB. По мнению экспертов, за этим может последовать ещё одно повышение на 50 базисных пунктов в июле, а затем ставка должна остаться неизменной до конца года. Зампред ЦБ Ксения Юдаева отметила, что на ближайшем заседании регулятор рассмотрит два сценария: повышение на 25 или 50 базисных пунктов, и в Sber CIB считают второй сценарий более вероятным по трём причинам: - Рост цен. По мнению ЦБ, повышенная инфляция сейчас больше обусловлена долгосрочными факторами, а не временными, отмечают эксперты. - Инфляционные ожидания населения. "Показатель сейчас близок к четырёхлетнему максимуму: в мае он составил 11,3% на 12 месяцев. Интересно, что в начале 2017 года, когда уровень инфляционных ожиданий был похожим, ключевая ставка находилась на уровне 10% (сейчас 5%). ЦБ РФ, скорее всего, решит уменьшить этот дисбаланс, чтобы "инфляционная спираль" не раскручивалась", - отмечают аналитики инвестбанка. - Перегрев экономики. "Минфин и ЦБ отмечают признаки перегрева экономики - она уже восстановилась до уровней, предшествовавших пандемии. До того как в марте прошлого года началась пандемия, ключевая ставка составляла 6%. Скорее всего, ЦБ решит вернуться к этому уровню", - указывают в Sber CIB. Аналитики Sber CIB ждут замедления инфляции к концу лета текущего года. Цены на продовольствие, на их взгляд, должны снизиться на фоне хорошего урожая и восстановления глобальных цепочек поставок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
07 июня 2021 года 19:03
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 8 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - промышленное производство Германии в апреле (09:00 МСК); - индекс... читать дальше
.07 июня 2021 года 18:26
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5%, уже на заседании 11 июня, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Аппетит к риску на глобальных рынках на прошлой неделе сохранялся, при этом ставки по десятилетним гособлигациям США остались ниже 1,6%. Из-за... читать дальше
.07 июня 2021 года 17:30
Краткосрочные перспективы цен на нефть позитивны, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM). "Самой большой новостью прошлой недели стало решение ОПЕК+ не увеличивать объемы добычи сверх уже согласованных, что позволяет ожидать сохранения дефицита предложения на рынке нефти. Если добавить к... читать дальше
.07 июня 2021 года 16:44
Рублю необходимы существенные внешние драйверы для развития устойчивого направления движения, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Рубль продолжает в основном совершать разнонаправленные движения, хотя периодически незначительно обновляет трехмесячные вершины. Доллар... читать дальше
.07 июня 2021 года 16:17
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 все еще находится в долгосрочном восходящем тренде, предыдущая торговая сессия завершилась вблизи исторического максимума.... читать дальше
.07 июня 2021 года 15:54
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Archer Daniels Midland Co., Alphabet Inc., Applied Materials, Charles River Laboratories International и Jacobs Engineering Group, говорится в комментарии... читать дальше
.07 июня 2021 года 15:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $97 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На фоне роста цен на нефть марок Brent и WTI... читать дальше
.07 июня 2021 года 15:10
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Сбербанк, ВТБ, "Северсталь", "Газпром" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. Акции Сбербанка - привлекательная идея благодаря сочетанию сильных финансовых показателей и... читать дальше
.07 июня 2021 года 14:49
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целью 39,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,09%, стоп-приказ: 35,3 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль... читать дальше
.07 июня 2021 года 13:55
Индекс S&P500 может закрепиться выше 4200 пунктов на текущей неделе, полагает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик. Событием минувшей недели на китайских фондовых площадках стал указ Джо Байден, который запрещает американским компаниям инвестировать в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.