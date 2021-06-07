Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4200-4250п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 все еще находится в долгосрочном восходящем тренде, предыдущая торговая сессия завершилась вблизи исторического максимума. Индикатор RSI указывает на относительную силу "быков", а показатель MACD остается на положительной территории. В краткосрочной перспективе можно ожидать восходящее движение к уровню 4250 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Эркен Кичибаев.

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