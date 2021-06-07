.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 июня 2021 года 15:54
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Archer Daniels Midland Co., Alphabet Inc., Applied Materials, Charles River Laboratories International и Jacobs Engineering Group, говорится в комментарии инвесткомпании. "На этой неделе мы включаем в топ-5 Archer Daniels Midland. Компания закупает, транспортирует, хранит, перерабатывает и реализует сельскохозяйственную продукцию по всему миру, получая около 55% выручки за пределами США. Наш оптимистичный взгляд на акции компании основан на сильной динамике ее результатов и ожиданиях относительно дальнейшего роста бизнеса по выращиванию масличных культур. Ожидается улучшение показателей прочих бизнес-сегментов, в том числе благодаря росту спроса на соевый шрот на мировых рынках, включая Китай, - отмечают эксперты. - Мы также по-прежнему положительно оцениваем долгосрочную стратегию компании: расширение бизнеса за счет масштабных приобретений и участия в совместных предприятиях, продажа неэффективных подразделений и принятие мер по сокращению издержек". Еще один фаворит - компания Alphabet, которая поддерживает крупнейший сервис индексирования интернет-сайтов через автоматизированную поисковую систему Google. "Выручка генерируется за счет онлайн-рекламы, облачных сервисов и поставок аппаратного обеспечения. Alphabet доминирует в области новых разработок для мобильных технологий, общедоступных облачных сервисов, аналитики больших данных, искусственного интеллекта и виртуальной/дополненной реальности. Компании удалось заметно восстановиться после спада на рынке рекламы во II квартале 2020 года из-за пандемии. Мы видим, что в I полугодии 2021 года сохраняются высокие темпы роста - развитие электронной коммерции и цифровой рекламы продолжается, а обосновавшиеся дома потребители отправляются в глобальную сеть за покупками и развлечениями", - пишут аналитики инвесткомпании. Остается в рейтинге Applied Materials, производитель оборудования для изготовления полупроводников, включая продукцию, применяемую на различных этапах производства полупроводниковых пластин. "Компания уверена в силе своих позиций во всех сегментах: гендиректор Гэри Дикерсон заявил, что темпы роста Applied Materials опередят отрасль. Долговременный тренд перехода к облачным технологиям и искусственному интеллекту, а также текущий дефицит предложения на рынке полупроводников послужат основой роста финансовых показателей. Прогноз компании на следующий квартал превосходит прогнозы рынка и сигнализирует, что квартальная выручка может превысить $5 млрд третий квартал подряд или даже достичь $6 млрд", - отмечают в BCS Global Markets. Эксперты по-прежнему включают в топ-5 Charles River Laboratories, которая на контрактной основе помогает биотехнологическим компаниям в исследованиях. "Значительный вклад в выручку компании вносят разработки, связанные с COVID-19. Основные направления деятельности Charles River также демонстрируют уверенный рост. Компания расширила свои мощности за счет ряда приобретений за последние 18 месяцев. Стоит отметить, что рост выручки в минувшем квартале сопровождался увеличением операционной рентабельности, а баланс компании укрепляют сильные операционные денежные потоки", - указывают эксперты. "Мы полагаем, что Jacobs Engineering продолжит наращивать портфель новых заказов, невзирая на коронакризис. Компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги. Мы высоко оцениваем балансовые показатели, текущие метрики оценки и перспективы глобального роста за счет сделок M&A. Jacobs Engineering отмечает увеличение высокомаржинальных заказов, а также может выиграть от роста бюджетов на строительство инфраструктуры как в США, так и в других странах мира", - пишут в BCS Global Markets. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
07 июня 2021 года 19:03
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 8 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - промышленное производство Германии в апреле (09:00 МСК); - индекс... читать дальше
.07 июня 2021 года 18:26
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5%, уже на заседании 11 июня, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Аппетит к риску на глобальных рынках на прошлой неделе сохранялся, при этом ставки по десятилетним гособлигациям США остались ниже 1,6%. Из-за... читать дальше
.07 июня 2021 года 17:30
Краткосрочные перспективы цен на нефть позитивны, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM). "Самой большой новостью прошлой недели стало решение ОПЕК+ не увеличивать объемы добычи сверх уже согласованных, что позволяет ожидать сохранения дефицита предложения на рынке нефти. Если добавить к... читать дальше
.07 июня 2021 года 17:10
Ключевая ставка Банка России, вероятно, будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня 2021 года, считают аналитики Sber CIB. По мнению экспертов, за этим может последовать ещё одно повышение на 50 базисных пунктов в июле, а затем ставка должна остаться неизменной до конца... читать дальше
.07 июня 2021 года 16:44
Рублю необходимы существенные внешние драйверы для развития устойчивого направления движения, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Рубль продолжает в основном совершать разнонаправленные движения, хотя периодически незначительно обновляет трехмесячные вершины. Доллар... читать дальше
.07 июня 2021 года 16:17
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 все еще находится в долгосрочном восходящем тренде, предыдущая торговая сессия завершилась вблизи исторического максимума.... читать дальше
.07 июня 2021 года 15:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $97 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На фоне роста цен на нефть марок Brent и WTI... читать дальше
.07 июня 2021 года 15:10
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Сбербанк, ВТБ, "Северсталь", "Газпром" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. Акции Сбербанка - привлекательная идея благодаря сочетанию сильных финансовых показателей и... читать дальше
.07 июня 2021 года 14:49
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целью 39,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,09%, стоп-приказ: 35,3 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль... читать дальше
.07 июня 2021 года 13:55
Индекс S&P500 может закрепиться выше 4200 пунктов на текущей неделе, полагает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик. Событием минувшей недели на китайских фондовых площадках стал указ Джо Байден, который запрещает американским компаниям инвестировать в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.