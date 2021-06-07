"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $97 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На фоне роста цен на нефть марок Brent и WTI выше $70 за баррель многие нефтегазовые компании во всем мире отстали от динамики котировок "черного золота". Текущее расхождение отражает существенную недооценку стоимости компании Valero. Компания относится к цикличным, и если делать ставку на восстановление экономики, то стоит формировать позицию", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения, бумага находится в растущем тренде, где формируется фигура "треугольник". Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $97. При покупке на 15% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $79 риск на портфель составит 0,8%", - указывают аналитики инвесткомпании.

Valero Energy - американская вертикально интегрированная нефтяная компания, одно из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий в Северной Америке. Компания владеет 18 НПЗ совокупной мощностью 3,3 млн баррелей нефти в сутки, а ее розничная сеть насчитывает более 5000 АЗС.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.