BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Сбербанк, ВТБ, "Северсталь", "Газпром" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

Акции Сбербанка - привлекательная идея благодаря сочетанию сильных финансовых показателей и растущей дивидендной доходности, считают эксперты. Релиз результатов по РСБУ за май радует инвесторов восстановлением активности, высокой чистой процентной маржой и низкой стоимостью риска.

Банк ВТБ показал позитивную динамику финансовых показателей за 4 месяца 2021 года с ROE 19%. Финансовый директор сообщил об ожиданиях в этом году 270 млрд руб. чистой прибыли. При коэффициенте дивидендных выплат 50% это дает надежду на дивдоходность около 11% DY (по текущим оценкам) и может вызвать интерес рынка к бумаге после продажи доли банка "Траст", устранившей среднесрочный риск навеса, указывают в инвесткомпании.

"Сохраняем в топ-5 бумаги "Северстали". Цены на г/к прокат в черноморских портах снизились на 6,8% н/н за прошлую неделю (до $1030/т), однако на внутреннем первичном рынке стали, как мы ожидали, цены выросли за неделю, согласно данным "Металл Эксперта". Так, цены на г/к прокат повысились на 13% н/н (до $1173/т), на арматуру - на 18% (до $776/т). Несмотря на некоторое снижение российских экспортных цен из-за ухудшения настроений на китайском рынке, акции "Северстали" остаются защитной историей с хорошим потенциалом роста благодаря диверсифицированной структуре продаж (всего около 37% на экспортных рынках)", - пишут аналитики BCS Global Markets.

"Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для "Газпрома". Мы видим следующие катализаторы для бумаги: улучшение консенсуса по прибыли за 2021 год и завершение строительства "Северного потока 2" (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля", - отмечают эксперты.

"М.Видео" продолжает восстанавливаться после дивидендного "гэпа". Мы видим потенциал дальнейшего роста котировок акций (свыше 60%) благодаря обновленной дивидендной политике и позитивной динамике финансовых показателей", - указывают в инвесткомпании.

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