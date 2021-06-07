Индекс S&P500 может закрепиться выше 4200 пунктов на текущей неделе - Сбер Управление Активами

Индекс S&P500 может закрепиться выше 4200 пунктов на текущей неделе, полагает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик.

Событием минувшей недели на китайских фондовых площадках стал указ Джо Байден, который запрещает американским компаниям инвестировать в китайские компании, связанные с оборонным сектором КНР, напоминает Линчик. Также фиксации прибыли инвесторами после ралли бумаг медицинских компаний, поспособствовала новая политика государства в отношении рождаемости. Европейские площадки консолидировались в ожидании макростатистики США.

"Аппетит к риску снизился, индекс страха VIX удерживается выше 18п., а доходность по 10-летним трежерис колеблется вблизи 1,62% несмотря на то, что в четверг данные ADP по занятости в США показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 978 000 в мае, что намного выше прогноза - 650 000. Основные американские индексы отступили от максимумов. Фьючерс на индекс S&P500 в четверг практически растерял майский рост (-0,36% vs +0,46% в мае) после установления нового исторического максимума днем ранее. В пятницу был опубликован отчёт по занятости в США от ADP и данные по заявкам на пособие по безработице за неделю. Уровень безработицы за май упал до пандемического уровня 5,8%, что лучше консенсуса 5,9%. Однако отчёт по заявкам на пособие по безработице за неделю оказался хуже ожиданий, что указывает на нехватку рабочей силы, которая сдерживает восстановление экономики", - отмечает эксперт Сбер Управление Активами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.