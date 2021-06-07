Возвращение курса рубля выше 73 руб./$1 вполне вероятно на этой неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Возвращение курса рубля выше 73 руб./$1 вполне вероятно на этой неделе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллар/рубль в пятницу после публикации слабой статистики по рынку труда в США снижался до 72,75 руб./$1 - минимумов с середины марта. В понедельник, впрочем, курс в моменте превышал 73 руб./$1, но в данное время снизился и находится около 72,9 руб./$1. На этой неделе американская статистика останется в центре внимания - в четверг ожидается публикация майского ИПЦ. Ускорение инфляции выше ожиданий может вновь ослабить спрос на риск, что негативно для рубля. Геополитический фон для российских активов остается позитивным - рынок продолжает ждать встречу президентов РФ и США, которая должна состояться 16 июня", - отмечают эксперты банка.

Несмотря на то, что представители российской стороны неоднократно отмечали, что перезагрузки отношений не ожидается, инвесторы позитивно воспринимают стремление США к "стабилизации отношений" двух стран, подчеркивают аналитики банка. Дополнительно российские активы поддерживает и ралли на нефтяном рынке. "На этом фоне курс USD/RUB может остаться на достигнутых уровнях, впрочем, возвращение выше 73 руб./$1 остается довольно вероятным. Как и на прошлой неделе, основное движение курса ожидается на конец недели - после выхода американских ценовых данных в четверг", - прогнозируют эксперты.

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