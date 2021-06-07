Котировки нефти могут остаться на уровне $70/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт Петербург"

Котировки нефти могут остаться на уровне $70/барр. на текущей неделе, поскольку рынок уже во во многом учитывает дополнительные иранские поставки, полагают аналитики банка "Санкт Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent со вторника закрепились на уровнях выше $70/барр., в данное время они торгуются около $71,5/барр. Основным драйвером для преодоления этого уровня стало заседание ОПЕК+. Картель оставил текущие планы по наращиванию добычи без изменений, а также повысил прогноз по дефициту нефти в этом году на 0,2 млн барр./сутки до 1,4 млн барр./сутки. Стоит отметить, что следующее заседание организации должно стать ключевым для рынка нефти, планируется, что в следующий раз министры встретятся 1 июля. На предстоящей встрече, как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, ОПЕК+ будет обсуждать планы по добыче с апреля. При этом, вероятно, за июнь решится вопрос иранской ядерной сделки, и картель сможет дать более конкретные заявления относительно иранских поставок", - пишут эксперты банка.

Представители ЕС сообщают, что на этой неделе переговоры могут, наконец, завершиться. Тем не менее, такие сообщения рынок слышал уже не раз, и инвесторы ждут более конкретных новостей. На взгляд аналитиков банка, рынок уже во многом учитывает дополнительные иранские поставки, в связи с чем фьючерсы Brent могут остаться на уровнях выше $70/барр. и на этой неделе. Помимо этого, на неделе инвесторы обратят внимание на месячные отчеты Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. При этом, как и с другими рисковыми активами, дальнейшее движение нефтяных котировок будет во многом зависеть от ценовых данных из США, полагают в банке.

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