Курс рубля может закрепиться в диапазоне 72,0-73,0 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Курс рубля на текущей неделе может закрепиться в диапазоне 72,0-73,0 руб./$1 при стабилизации котировок нефти выше $70 за баррель Brent, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль в пятницу подорожал до 72,8 за доллар (+0,6%) и до 88,6 за евро (+0,3%). В целом за неделю рубль укрепился к доллару на 0,5% и на 0,8% к евро. Усилению позиций рубля способствовал рост цен на нефть. Валюты развивающихся стран на прошлой неделе торговались разнонаправленно. Умеренное давление на валюты ЕМ в середине недели оказал рост ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС на фоне хорошей статистики по деловой активности. На предстоящей неделе при сохранении цен на нефть выше $70 за баррель Brent ожидаем закрепления рубля в диапазоне 72,0-73,0 руб./$1. Поддержку национальной валюте может оказать решение ЦБР по повышению ключевой ставки ЦБР в пятницу", - пишут эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.